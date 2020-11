Rúben Amorim: «Peço aos jogadores do Sporting para não ligarem ao que se fala»

Rúben Amorim desvalorizou o facto de o Sporting ter ascendido à liderança provisória do campeonato logo à sexta jornada, após a goleada (4-0) sobre o Tondela. E apelou aos seus jogadores para não irem em 'cantos da sereia', ou seja, desvalorizarem os elogios públicos.

"Sempre acreditei que esta equipa poderia vencer qualquer adversário na liga. Mas não importa a classificação agora e sim no fim. Interessa é ter uma boa classificação no fim. Peço aos jogadores para não ligarem ao que se fala", disse o treinador leonino na conferência de análise ao encontro.

O que melhorou desde a eliminação europeia?

"O Sporting tem as mesmas condições pars ser campeão que tinha depois do jogo com o Lask. Apenas mudou que conseguimos ganhar jogos. A nossa opinião aqui não mudou."

Rúben Amorim e a renovação de Palhinha: «Disse-lhe que ia ser um jogador importante» Rúben Amorim e a renovação de Palhinha: «Disse-lhe que ia ser um jogador importante»

Como convenceu João Palhinha a ficar?

"Disse-lhe que ia ser um jogador importante e ele fez logo questão de renovar. Não foi difícil"

Vantagem por não ter jogos europeus?

"Neste momento o Sporting tem dois jogos europeus, tantos quanto o Sp. Braga. Lá mais para a frente poderá fazer a diferença, mas não sei. Depois há a paragem das seleções. (...) Metade da nossa equipa vai fazer jogos às seleções e os jogadores não param."

Pote está em grande no Sporting mas Amorim deixa aviso: «Se não manter o nível, tem outros para ficar com o lugar» Pote está em grande no Sporting mas Amorim deixa aviso: «Se não manter o nível, tem outros para ficar com o lugar»

Pote e João Mário na Seleção Nacional?

"Pote tem de continuar a trabalhar mas tem sido decisivo. Mas às vezes tudo muda de um momento para o outro. Se não mantiver o nível, há outros atrás para ficar com lugar deler. Sobre a Seleção, fico feliz por eles, não por mim, mas é o trabalho do selecionador e não me vou meter. É motivo de orgulho para o clube e penso que esta época irá acontecer."

Porro e Pote a marcar: triunfos individuais que ajudam o grupo?

"É também a forma como o Neto ou o Coates festejam os golos do outros. Mas nas fases difíceis é que se vê a união do grupo. Mas a forma como festejam juntos e sofrem, isso é a maior vitória da equipa técnica e vai ajudar nos momentos difíceis que ainda vão aparecer."

O que o deixa mais satisfeito neste aranque?

"A união e a forma como encaram as dificuldades. Passámos momentos difíceis com a eliminação europea mas eles reagirem bem e o mérito é de todos."

Substituição de João Palhinha

"Não foi gestão física, foi realmente o cartão amarelo e quisemos precaver-nos quando sentimos o jogo controlado."