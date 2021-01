Rúben Amorim pela primeira vez como treinador do Sporting na ficha de jogo da Liga

Rúben Amorim comanda o Sporting há mais de um ano, mas apenas esta sexta-feira, diante do Rio Ave, surge pela primeira vez com o cargo de treinador principal dos leões na ficha de jogo apresentada pela Liga Portugal. Com este novo estatuto, Rúben Amorim já poderá dar instruções livremente aos jogadores durante as partidas, comparecer nas ‘flash interviews’ ou estar sem máscara junto ao banco, tarefas que até à data estavam delegadas no seu adjunto, Emanuel Ferro.





Refira-se que esta novidade se deve ao facto de Rúben Amorim se ter inscrito no nível 4 do curso de treinadores que está a decorrer na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), algo que o torna automaticamente elegível para constar nas fichas de jogo como técnico principal, graças a uma nova norma da Liga, conformeadiantou a meio da semana.