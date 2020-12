Rúben Amorim: «Penálti? Ainda não vi o lance, mas vi o Feddal a meter gelo na cabeça»

Rúben Amorim na conferência de análise ao Sporting-Farense (1-0).





O penálti que deu a vitória ao Sporting sobre o Farense O penálti que deu a vitória ao Sporting sobre o Farense

"Depende de mutita coisa. Temos que nos focar no nosso trabalho. O futebol é o momento. Hoje não foi o melhor dos nossos dias. Tivemos ourtas coisas, mas não qualidade de jogo. Com esforço temos que levar de vencida todas equipas""Os jogadores que entraram jogaram bem. Faltou-nos inspiração. Eles deram um toque diferente e mexerem com o jogo… foram importantes na vitória.""Ainda não vi o lance, mas vi o Feddal a meter gelo na cabeça. Primeiro até pensava que seria peálti sobre o Coates. Se se escreveu direito por linhas tortas? Já comentei o lance como o vi e os especialistas estão aí para fazerem o seu trabalho. Este jogo foi o que foi. O Farense teve um bloco baixo e criou dificuldades. Quando falta inspiração e o tempo passa… começa a ser complicado."