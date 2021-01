Rúben Amorim: «Podíamos ter resolvido o jogo na primeira parte»

Mais um jogo, mais uma vitória para o Sporting de Rúben Amorim. Esta terça-feira, no fecho da jornada 15, os leões bateram o Boavista por 2-0, prolongaram o seu estado de graça e, no final, o técnico do leão estava naturalmente satisfeito com o que viu em campo.





"A mandar no jogo estivemos sempre. Não tivemos foi muitas oportunidades. A partir do golo, o Boavista saiu, pressionou mais e aí conseguimos definir melhor. Não tivemos eficácia. Podíamos ter resolvido o jogo na primeira parte. Fizemos um excelente jogo, especialmente depois de uma final jogada num relvado difícil. Há que olhar para esta exibição e dar os parabéns à equipa", disse, em declarações à SportTV.Por outro lado, Amorim assume ter ficado surpreendido com a opção tática do Boavista, com cinco defesas: "Não estava à espera, até porque sabíamos da dificuldade que tinham com centrais. Adaptámos com naturalidade, porque treinámos e temos essa bagagem. Estamos habituados a jogar com vários sistemas. Quando houve encaixe, como temos mais tempo de trabalho e até ajuda, demorámos a criar dificuldades, pois o Boavista não pressionava. Precisávamos de maior imaginação e quando tivemos marcámos e tudo se tornou mais fácil".Na segunda metade, a ganhar, Rúben Amorim acabou por mudar o esquema e reforçar o meio campo. Uma opção que o técnico justificou. "Porque sabia que precisávamos de mais bola. Se tivéssemos bola seria mais confortável. O Daniel Bragança é muito forte nisso. O Nuno estava cansado, tirámos um avançado e acabámos com quatro médios. Quisemos guardadr a bola, fizemos o segundo golo e o jogo ficou mais tranquilo", analisou.Por fim, o dérbi da próxima semana, com a possibilidade de abrir uma vantagem de 9 pontos para o rival Benfica. "Se fosse ao contrário era igual... A ideia será sempre a mesma: vencer. Vamos preparar bem o jogo e na segunda-feira estaremos prontos".