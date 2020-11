Rúben Amorim: «Pote está pronto para ir a jogo»

Rúben Amorim revelou esta sexta-feira que Pote está de regresso aos convocados do Sporting. O médio ofensivo é mais um a entrar nas contas do leão para o jogo com o Moreirense, isto depois de ter sido baixa devido a uma lesão no joelho direito.





"Os últimos fez os últimos dois treinos desta semana com algumas queixas, mas demonstrou à equipa tencica que quer jogar, foi mas um a contar. Está pronto para jogar, mas vamos ver quem são os escolhidos. Ele está convocado", anunciou o técnico, que em relação ao encontro com o Moreirense assume alguma incerteza quanto àquilo que César Peixoto fará do outro lado."A equipa está bem, tem trabalhado bem. Deu uma boa resposta com o Sacavenense, mas vale o que vale. É um mundo totalmente diferente, pois o Sacavenense é do terceiro escalão. Há que enaltecer a nossa qualidade, a entrega ao jogo, mas não há mais do que isso. Agora vamos voltar ao nosso campeonato. Foi uma pausa muito grande, não cria dúvidas, porque sabemos o que queremos. Estamos ansiosos por voltar aos jogos. Estamos prepararos para o Moreirense, uma equipa que já era bem orientada. Entrou o César, algo que cria alguma indefinição na forma como jogam, porque normalmente alinham em 4-3-3, mas ele já usou no Chaves o 3-4-3. Mas estamos preparados para tudo, sempre com os 3 pontos em mente", frisou.Em relação ao adversário desta partida, Amorim assume que a observação foi diferente do habitual. "Olhamos para tudo, ao que fazem, mas aqui as características individuais são muito importantes, pois não sabemos como vão jogador. Olhamos para tudo, ao que o César fez noutras equipas, tentamos englobar tudo e passar a informação aos jogadores. O César Peixoto será um adversário amanhã. Desejo-lhe toda a sorte do Mundo, espero que a tenha, mas que só comece depois do jogo de amanhã", disse.A finalizar, um olhar ao sorteio da Taça de Portugal, que colocará o Paços de Ferreira no caminho dos leões. "É uma equipa muito bem organizada, com um excelente treinador e com boa mentalidade. Será um excelente jogo. Precisamos destes jogos e, mesmo que ainda não pensemos nele, estaremos preparados", concluiu.