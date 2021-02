Rúben Amorim prepara ida à Madeira já com os reforços à sua disposição

O Sporting realizou esta manhã mais uma sessão de trabalho na Academia, com Rúben Amorim a contar já com os reforços Paulinho, João Pereira e Matheus Reis no relvado.





Se para João Pereira foi um regresso a Alcochete, para Matheus e para Paulinho foi uma estreia. O brasileiro tinha feito testes físicos ontem e hoje já esteve junto dos novos companheiros.O Sporting, que prepara o jogo com o Marítimo, agendado para as 19h00 da próxima sexta-feira, no Funchal, regressa amanhã aos treinos, às 10h00, na Academia.