Rúben Amorim prepara Sporting para playoff da Liga Europa já com Gonçalo Inácio e Rodrigo Fernandes

Rúben Amorim orientou esta terça-feira a sessão de treino do Sporting na Academia de Alcochete. O treinador dos leões, já recuperado da Covid-19, prepara o jogo de playoff de qualificação para a fase de grupos da Liga Europa frente ao LASK Linz, e já pôde contar com os também recuperados, Gonçalo Inácio e Rodrigo Fernandes.





Já Jovane, com uma mialgia coxa direita, está em dúvida para o encontro com a formação austríaca.O jogo está marcado para esta quinta-feira, às 20 horas, no Estádio José Alvalade.