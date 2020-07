Rúben Amorim: «Preparo-me para um dia perder mas não será esta semana»

O Sporting ainda não perdeu desde que Rúben Amorim chegou a Alvalade, mas o jovem treinador sabe que isso irá acontecer um dia e garante que está preparado. Só não quer que suceda na partida de amanhã, frente ao Moreirense... O técnico abordou também a aposta nos jovens e como os mantém com os pés bem assentes na terra.







Moreirense

Tem uma excelente equipa, um excelente treinador, é uma equipa muito organizada defensivamente. Joguei lá pelo outro clube, tivemos pressão alta no início, é uma equipa forte nas bolas paradas, tem jogadores que podem mudar a sua forma de jogar, tem muitas soluções, joga sem pressão, quer mostrar a toda a gente que tem apenas uma derrota em 11 jogos. Mas o Sporting vai estar preparado. O nosso foco esta semana foi escolher os jogadores com mais energia, sem cansaço, prontos para o jogo porque vai ser uma luta boa."



Aliciante para os adversários bater Rúben Amorim

"Os jogadores do Moreirense não estão no balneário a dizer que vão jogar contra o Rúben Amorim, mas sim contra o Sporting. Preparo-me para um dia perder, mas não será esta semana, esse é o pensamento no balneário. A preparação é sempre para vencer."



Vietto

"Sinceramente não sei dizer ao certo como está, mas a recuperação dele é surpreendente. Todos os jogadores querem apanhar o comboio e isso faz um grupo forte. A recuperação dele é surpreendente."

"Durante a semana estamos sempre em cima deles, sabem que se facilitarem o lugar está em risco, é a melhor forma de manterem os pés no chão. Isto é a vida de um clube grande, várias vitórias e é assim que tem de ser. Eles têm de ter essa noção. O Sporting é um clube grande, 5 jogos não são nada e eles têm de continuar a trabalhar.""Penso que todos os jogadores que passaram pelas posições adaptaram-se bem e mostraram qualidade. O Acuña pode jogar mais à frente, pode acontecer, mas o nosso foco é todos e quem estiver melhor durante a semana irá a jogo. Durante a semana trabalhamos todos os jogadores no nosso sistema tático.""A meu ver não mudei nada, o nosso trabalho é dentro do campo. Temos mostrado qualidade semana após semana, o foco é jogar bem e ganhar, o resto não interessa.""É normal, as vitórias trazem isso, mas tenho a plena noção que duas derrotas mudam o cenário, temos de saber que isto muda de um momento para outro. Mantenho os pés no chão, como peço aos miúdos, o nosso foco é sempre trabalhar da mesma maneira. É continuar e Deus queira que isto [vitórias] continue por muito tempo.""Campeão é só um, apesar de matematicamente ainda ser possível, este ano não será o Sporting. Só serei campeão quando o Sporting for campeão. Temos outros objetivos, temos de ter noção do ponto em que está o clube, mas estamos no bom caminho. O campeão não será o Sporting este ano."