Rúben Amorim privilegiou trabalho físico com bola no regresso aos treinos

A equipa do Sporting voltou a treinar esta segunda-feira em Lagos, no Algarve, depois da derrota frente ao Farense no domingo (2-1), numa sessão aberta à comunicação social nos primeiros 15 minutos.





Rúben Amorim aposta no trabalho físico com bola: as imagens do treino do Sporting



O treinador Rúben Amorim voltou a privilegiar o trabalho físico, que contou com muita bola no pé no regresso ao trabalho. O técnico apenas trabalhou com os jogadores de campo e esteve, como de costume, muito interventivo.Os guarda-redes trabalharam à parte, sob as ordens de Jorge Vital e Tiago Ferreira.