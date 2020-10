Rúben Amorim projeta o clássico: «Sporting tem de atirar-se de cabeça e não ter medo»

Rúben Amorim considerou esta sexta-feira que o Sporting precisa de "igualar a intensidade e agressividade do FC Porto" para vencer o clássico de sábado em Alvalade.





"O FC Porto apresenta bons factores. O que o Sporting tem de fazer é igualar a intensidade e agressividade do FC Porto, ser forte na abordagem ao jogo. FC Porto e Sporting têm prontos fortes, as equipas já se conhecem. As Caraterísticas do FC Porto podem mudar consoante os jogadores e o seu posicionamento. O Sporting tem de atirar-se ao jogo de cabeça, ser forte e intenso para ganhar jogo. Não ter medo de nada", afirmou o treinador leonino na conferência de imprensa de antevisão ao encontro."São equipas e momentos diferentes. O FC Porto em três anos ganhou dois campeonatos. Nós estamos a formar uma base, a construir com miúdos, talentos da liga e jogadores experientes que contratámos. É sempre um clássico. Quem ganhar vai estar melhor. Vejo o FC Porto forte. Há duas semanas ganhou 5-0 no Bessa e era uma equipa consolidada. O Sporting está em crescendo. Todas as equipas dependem muito dos resultados", acrescentou Rúben Amorim."Uma equipa não são três jogadores. É uma equipa muito forte. Há jogadores do FC Porto que têm mais jogos na Europa do que os nossos têm na liga ou até como profissionais. Não vou dizer que o porto está mais fraco, é grande equipa. O Sporting também quer ser e vai estar preparado para vencer", justificou Rúben Amorim.