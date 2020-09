Rúben Amorim promoveu cinco estreias na Europa

O encontro da 3ª pré-eliminatória da Liga Europa representou a estreia nas competições europeias para cinco elementos do plantel comandado por Rúben Amorim. No onze inicial surgiram, como já se previa, Porro, contratado esta temporada, e Nuno Mendes, Tiago Tomás e Matheus Nunes, jogadores que transitam da época passada, mas que só foram promovidos após a chegada do treinador, de 35 anos. A cinco minutos do final, o técnico lançou Daniel Bragança para o lugar de Wendel.