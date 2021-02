Rúben Amorim prossegue preparação para o Dragão 'desfalcado' de um jogador

Em contagem decrescente para o clássico com o FC Porto (sábado, 20H30, no Estádio do Dragão), o Sporting realizou, esta quarta-feira, mais um treino de preparação.





"O único ausente da sessão orientada por Rúben Amorim foi Paulinho, que continua a realizar tratamento", pode ler-se no site dos leões que voltam a treinar amanhã (10 horas), na Academia.