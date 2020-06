Rúben Amorim: «Quaresma tem de jogar assim uma época inteira»

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Tondela, Rúben Amorim abordou a recente renovação contratual de Eduardo Quaresma, considerando que, apesar de ter assinado dois bons encontros, o jovem dos leões tem de se focar em conseguir uma boa sequência de partidas e não no valor da cláusula de rescisão (45 milhões de euros) ou na possibilidade de sair do Sporting.





"Fez dois jogos muito bons. A renovação estava a ser preparada, num trabalho muito bom da administração. O que quero dizer ao Quaresma é que para jogar no Sporting tem de jogar assim uma época inteira, que é isso que um clube grande precisa. O foco dele não deve ser cláusula ou sair, mas sim jogar bem. Não podemos ter um jogo de folga . É isso que é importante ele perceber", frisou o técnico leonino, que de seguida abordou a aposta feita em cláusulas de rescisão elevadas."Os clubes começaram a proteger-se. Nós sabemos o valor dos miúdos, mas consoante os jogos os clubes têm de estar preparados. Há clubes com dinheiro e nós temos de nos protegermos. Mesmo assim não estamos seguros. Mas pelo menos os clubes garantem uma quantia para ser usada para formar ou comprar jogadores", explicou."Desde o primeiro momento, assim que cheguei, disseram-me que era ganhar jogos e ajudar a lançar jovens do Sporting. O momento do clube assim o exigia e a pandemia acelerou ainda mais essa situação. Não vou falar pelos outros clubes, mas aqui é algo que está para durar, mas temos de ganhar jogos. Não vamos ter sempre a almofada para dizer que são miúdos. O Sporting quer resultados já, mas a nova aposta é na formação e vamos tentar levá-la a bom porto", frisou.