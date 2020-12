Rúben Amorim: «Que esta onda continue nos bons e nos maus momentos»

Rúben Amorim fez esta tarde a antevisão ao jogo desta terça-feira com o Mafra, relativo aos quartos-de-final da Allianz Cup. O treinador leonino assumiu o entusiasmo perante o bom momento da equipa, antecipou mudanças no onze e pediu aos adeptos para alimentarem a onda positiva, mas conscientes de que "não será sempre assim."





"Só o Jovane fica de fora, não esquecendo o Luiz Phellye, que ainda está na sua fase de recuperação. Temos um grupo curto. Só um jogador não será convocado. Com 20 jogadores na convocatória quase todo o grupo vai para o banco. O meu caso acho que é bom, está toda a gente muito envolvida""Sem dúvida. Falámos isso antes dos jogos. Mais do que os resultados, porque isso nós não controlámos, as exibições foram muito boas, muito bem conseguidas. Melhorámos em muitos aspetos em que tínhamos mais dificuldades, no controlo do jogo, na forma como empurrámos as equipas para trás. Temos feito um bom trabalho nisso. Agora, perdemos pontos no Famalicão. Não devíamos ter perdido. Tivemos várias oportunidades para vencer o jogo e devíamos ter vencido. Depois, com o Paços de Ferreira fizemos uma grande exibição, marcámos grandes golos. Fomos muito mais eficazes nesse jogo. E agora temos mais um jogo a decidir, que calha a meio da semana. São sempre jogos decisivos, porque a vantagem diminuiu no campeonato. Nós não olhamos para a tabela, mas temos essa noção. Queremos vencer estes jogos, sabendo que este é decisivo. Este, ou ficamos fora da competição ou continuamos para a final-four. E é isso que queremos fazer.""Quero que eles falam o trabalho deles, porque é essa a sua obrigação. E depois o grupo ajuda. O momento da equipa é bom. Todos treinam da mesma forma. Todos trabalham da mesma maneira, têm o mesmo tempo de treino, nós fazemos questão disso e todos estão preparados. É só uma ideia, muda o jogador. É evidente que o jogo dá qualidade às equipas, e aqueles que não têm tanto jogo têm os treinos, têm o resto da equipa para ajudar. E eu estou bastante entusiasmado, porque a equipa responde bem, porque esta sequência de jogos obriga-nos a mexer na equipa, por tudo. Porque é bom para a equipa, para o grupo, porque vivemos muito do treino e da competição entre eles. E nós temos de arranjar oportunidades para ver outros jogadores. Sabendo que no Sporting não há tempo para nada e temos de vencer todos os jogos. Agora, estou entusiasmado para ver o Tabata a jogar, o TT, o Dani, voltar a ver o Matheus, ver os outros jogadores que não têm tido tantas oportunidades. Poderão ter nestas sequências deste mês. E portanto eu quero é que eles estejam preparados e saibam que na exigência do Sporting não interessa quem joga, é obrigatório lutar pela vitória. É isso que vamos fazer.""Sem dúvida. Vai ser um jogo complicado por isso mesmo. Eles vêm mostrar-se. Não têm responsabilidade – e eu costumo bater nessa tecla – porque retira muita pressão sobre os jogadores. Hoje em dia todos os clubes têm jogadores com formação em clubes grandes. O Mafra tem alguns. É uma equipa que não parece de 2.ª divisão. E quando digo isto é porque é uma equipa que gosta mesmo de jogar, ter muita posse e já encontrámos noutros anos equipas de 2.ª divisão diferentes, mais batidas, com um jogo mais direto. O Mafra vai jogar o jogo pelo jogo. Nós temos essa responsabilidade de ter o controlo e o domínio do jogo, e é isso que vamos fazer. Mas acho que vai ser um bom jogo. O Mafra é uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada, com muita coragem. Eu que isso também favorece o nosso jogo. A equipa está numa fase boa e eu, cada vez que vou para um jogo, acho que vou entusiasmado com a equipa, de vê-los, tanto como os adeptos. Agora, vamos com a máxima pressão. A pressão está toda do nosso lado e temos de viver bem com isso.""Sem dúvida. A nossa forma de olhar para as coisas é jogo a jogo. As taças é jogo a jogo. É eliminando uma equipa. E nesse aspeto nós somos claros: queremos conquistar a Taça de Portugal, queremos conquistar a Taça da Liga. E no campeonato vamos jogo a jogo, sabendo que vamos ter altos e baixos durante a época, também pela juventude da equipa, pela forma de a equipa estar, que vive muito da intensidade, da forma mental da equipa. Sabemos que haverá altos e baixos e por isso é que temos de preparar o grupo todo para estarem todos preparados para o que aí vem.""Não pensei. Depois reparei que se tornou viral, digamos assim. Mas não foi nada pensado. Foi mesmo a reação de todos os jogadores. No fundo, não foi o treinador que disse aquela frase. Foram eles que proporcionaram aquilo, porque foi realmente o que se passou em Famalicão. Obviamente, é o que eu digo, os resultados ajudam mas também já passámos por fases difíceis e foi isso que nos tornou mais fortes. É uma mensagem que eu gosto de passar aos jogadores, e também aproveito para passar aos adeptos: Isto não vai ser sempre assim. Temos de estar preparados para os momentos maus. E acho que estamos. Enquanto grupo, estamos. E enquanto staff. Quando eu digo grupo é toda a gente aqui envolvida na Academia. Estamos preparados para isso e estamos a construir algo que não deixa de estar no início, já estamos bem avançados, acho que é um entusiasmo bom, mas há que ter noção de que ainda falta muito, que vamos passar por muito. E que esta onda continue, não só nos bons momentos, como nos maus momentos."