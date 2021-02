Rúben Amorim: «Quem estiver melhor joga, depende deles»

O Sporting defronta hoje o Marítimo, o carrasco dos oitavos-de-final da Taça de Portugal (0-2), mas a antevisão do treinador Rúben Amorim focou-se essencialmente nos três reforços contratados pelos leões: Paulinho, João Pereira e Matheus Reis. O principal objetivo do técnico verde e branco passou por tranquilizar os mais novos e promover a competitividade do grupo.

"Não vêm tirar espaço aos jogadores jovens. Quando digo o seu espaço, é preciso relembrar que este é o Sporting. Têm de lutar com jogadores muito bons. A exigência é muito grande. Esta equipa técnica já deu provas de que quem estiver melhor joga. Depende mais deles do que de nós", resumiu Amorim, que insistiu na mensagem quando explicou como é que mantém o grupo focado e sem derrotas na Liga NOS: "Nós trabalhamos da mesma forma. Têm de lutar por um lugar e têm de estar sempre despertos".

A conversa do treinador sportinguista afunilou, depois, para a contratação mais sonante: Paulinho. Mas Amorim rejeitou logo que o investimento recorde de 16 milhões de euros (Borja fez o caminho contrário para o Sp. Braga por 3 M€ e Sporar foi emprestado até ao fim da época) pudesse de alguma forma pesar nos ombros do avançado de 28 anos ou obrigar a uma candidatura ao título. "Estamos a realçar uma contratação que é importante, bateu um recorde do Sporting. Mas temos de ver tudo à volta. Não é nada anormal no campeonato. Não nos obriga a nada. Não dá pressão ao Sporting, ao Paulinho, nem a ninguém. Queríamos um jogador, contratámos. Foi algo muito pensado", disse, vincando: "Isto é tudo para o projeto do Sporting. O Paulinho vem por muitos anos, por isso é que fomos buscar um jogador tão caro com 28 anos. Queremos o Paulinho muitos anos, para ajudar os outros a render. Estamos a formar uma equipa para hoje e amanhã. Ninguém tem lugar garantido e isso mantém a equipa com os pés assentes no chão".

E em relação ao jogo de hoje, Amorim garantiu que a eliminação da Taça foi a lição estudada: "Queremos marcar na 1ª parte e estar concentrados para não sofrermos golos em transições ou de bola parada. O Marítimo tem bons jogadores e não tem responsabilidade. Usámos muito o jogo da Taça para preparar este."



"Liga dos Campeões dá capacidade para segurar juventude"



Rúben Amorim pode não assumir a pés juntos que o Sporting é candidato ao título, mas ontem o treinador dos leões reconheceu que a entrada na Liga dos Campeões é um dos objetivos decididos em conjunto com a estrutura, encabeçada pelo presidente Frederico Varandas. "É importante a Liga dos Campeões. É muito dinheiro que entra. Dá capacidade para segurar a juventude toda. Vamos conseguir segurar de uma forma que sem a Liga dos Campeões não conseguimos de certeza. Relembro o que foi o investimento do Sporting e dos outros clubes ao início", disse, destacando a sorrir: "Mas o principal é ganhar ao Marítimo amanhã [hoje]."