Rúben Amorim 'reforça-se' na equipa B com final de treino conjunto

Mesmo desfalcado devido ao trabalho das seleções, o Sporting continua a preparar de forma intensa o clássico com o FC Porto, da 4.ª jornada (no próximo dia 17, às 20H30). Para o treino deste domingo, Rúben Amorim voltou a chamar Mees De Wit e João Silva numa sessão que terminou com trabalho em conjunto com a equipa B.





"Jovane Cabral esteve no ginásio e posteriormente fez trabalho condicionado no relvado, enquanto Feddal e Sporar realizaram apenas tratamento", pode ler-se no site site oficial dos leões.Para amanhã está agendado novo treino na Academia (10 horas).