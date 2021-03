Rúben Amorim: «Regresso de Ronaldo ao Sporting? Não faz sentido»

Rúben Amorim disse que "não faz sentido" falar no regresso imediato de Cristiano Ronaldo ao Sporting. Isto numa altura em que a imprensa italiana aponta Alvalade como possível destino de CR7 caso se consume o seu 'divórcio' com a Juventus no final da temporada.





"É uma brincadeira mas não faz sentido. Cristiano Ronaldo é grande jogador que está um nível acima. Temos um projeto diferente neste momento. Será sempre uma referência do clube mas não há mais nada disso. Ronaldo é da Juventus e o Sporting está num patamar diferente - não digo de grandeza e história mas num momento diferente. Não faz sentido", disse o treinador leonino na conferência de antevisão ao jogo com o Tondela.Comojá tinha adiantado, o cenário de regresso imediato nem sequer estará a ser equacionado pela SAD, muito por culpa da capacidade financeira reduzida dos leões tendo como comparação outros possíveis interessados no capitão da Seleção Nacional.