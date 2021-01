Rúben Amorim rendido a Porro: «Não queria falar individualmente, mas esteve incrível»

Diante do Sp. Braga, Rúben Amorim viu um Sporting a lutar em equipa pelo triunfo, mas para o técnico do leão houve um jogador que se destacou dos demais: Pedro Porro. Na análise à partida, Rúben Amorim deixou ainda claro que não está mais ou menos preocupado com a recente forma do Sporting em comparação com outras alturas e explica o porquê desse seu pensamento.





"Estou preocupado desde o primeiro dia. Desde Guimarães, em que tivemos problemas a controlar. Temos muito a melhorar, temos de ter essa noção. Nunca mudei a minha forma de pensar, tenho plena noção e não penso que ganhando 2-0... Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque fazem um trabalho excelente, dão tudo pela equipa. É essa a obrigação deles. Depois há o treinador, que tem de melhorar também. Foi muito falado que seria um teste, mas o teste já começou no início. Para nós é sempre mto difícil, mas estamos no bom caminho, todos unidos e isso é meio caminho andado", assumiu o treinador, que a propósito da candidatura ao título deixou a resposta... de sempre. "Somos candidatos a vencer o próximo jogo".Mas terá sido o Sp. Braga o adversário mais complicado que o leão enfrentou esta época? "Já jogámos com o FC Porto, o Belenenses... Mas o Sp. Braga provocou coisas na nossa defesa que não estamos habituado, que são difíceis de parar. O Porro esteve incrível. Não queria falar individualmente, mas ele fez um grande jogo. O Sp. Braga fez coisas que nem todas as equipas conseguem e temos de estar preparados. E estivemos".Por outro lado, Rúben Amorim admitiu que vê um Sporting mais adulto em comparação com o arranque da época. "Foi uma vitória de uma equipa que sabe as limitações que tem, que entende os momentos do jogo, que foi algo inexperiente depos de uma oportunidade do Braga. Na segunda parte melhorámos, foi uma equipa mais adulta do que éramos, estamos a progredir, mas não foi mais do que isso. Vocês sabem que tenho uma estrelinha boa e juntando tudo surgem estes resultados".Nesse aspeto da evolução, o técnico do leão destacou ainda a melhoria defensiva e destacou a entrada em cena de Feddal. "Foi um ponto que falamos, mas o que vinha fazendo era diferente do que fizemos na primeira parte com o Belenenses. Temos de melhorar. Portámo-nos muito bem contra esta equipa, pois tenho jogadores que para além do treino, além dos vídeos que mostrámos, ainda pedeme mais vídeos para verem. O Feddal, por exemplo, recuperou a tempo, está muito habituado a grandes avançados, dá muita experiência à equipa. Eles melhoraram porque treinamos, foram chamados à atenção e são bons jogadores".