Rúben Amorim revela como preparou esta semana: «Palestra para abstrair seria pior»

Rúben Amorim revelou como preparou a equipa nos últimos dias, tendo em visto o duelo com o Boavista que pode dar o título de campeão ao Sporting, 19 anos depois.





"O que tentei fazer é levar isto com a máxima normalidade. A equipa treinou muito bem, sentimos tranquilidade e estivemos afastados destas manifestações de apoio, embora chegue aos jogadores pelas redes sociais. mas não mudámos uma vírgula na preparação, não retirámos nem acrescentámos. Cada um sente à sua maneira, devem estar ansiosos mas o que senti foi um entusiasmo muito grande, talvez pela juventude. Temos muitas gente a contar com a nossa vitória. Tentei não fazer nada de especial, foi a experiência que tive como jogador", revelou o treinador na conferência de antevisão ao jogo de amanhã, em Alvalade."Se tentasse falar com eles e fazer uma palestra para abstrair, ainda ia ser pior. Não tive conversas individuais com ninguém. É impossível tirar isto da cabeça dos jovens mas treinámos na máxima força. Fizeram uma semana muito boa e não estavam dispersos", acrescentou Amorim, frisando que adeptos e jogadores sentem falta uns dos outros: "Vejo como eles reagem quando há muitas pessoas à volta dos estádios. Ainda não tivemos grandes manifestações junto dos adeptos mas os jogadores sentem muito a sua falta. Mas teremos tempo para festejar. Ganhando seremos campeões e vamos todos para a rua festejar."Amorim elogiou ainda Coates, decisivo na campanha do Sporting: "Se foi a figura do campeonato? Não sei, sou treinador de uma equipa e custa-me estar a individualizar. uma época fantástica mas ainda não acabou. Foi decisivo em muitos momentos no campo e em outros que não se vê, ajudou muitos na Academia e merece a grande época que tem feito. Relembro a temporada passada que fez e agora deu a avolta. Isso revela o carácter que tem. Pode ser uma das esterelas do campeonato."