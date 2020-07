Rúben Amorim: «Sabemos o que precisamos mas mercado é uma incógnita»

Rúben Amorim já faz 'testes de pré-época' com os jovens do clube - o técnico leonino chamou 14 jovens que irá observar atentamente nas próximas semanas, uma aposta que, garante, não se faz só na sua 'casa'.





"Não só o treinador do Sporting como das outras equipas usam estes jogos para ver o que podem precisar no futuro. O foco é o futuro, jovens que dão boas respostas. Temos noção do que queremos, mas não sabemos como vai ser o mercado. É uma incógnita. O principal é vermos que temos jogadores aqui, na nossa casa, que estão preparados para a próxima época e para sermos muito competitivos", afirmou este domingo em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense.E prosseguiu: "Fazemos uma avaliação, sabemos o que precisamos, temos de ver a resposta que dão os jogadores da formação e vamos ver os que vão sair, os que querem sair... Nessa altura, veremos o que podemos buscar, vamos ver o que dá".