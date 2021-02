Rúben Amorim: «Sabíamos da importância do jogo, até pelos números que circularam hoje...»

Naturalmente satisfeito pela vitória no dérbi diante do Benfica por 1-0, Rúben Amorim elogiou a resposta dos seus pupilos nesta partida e optou uma vez mais por, apesar da vantagem de 9 pontos sobre as águias, não assumir o Sporting como candidato ao título. Por outro lado, o técnico do leão admitiu ainda que vencer este dérbi foi importante para colocar um ponto final na boa sequência de resultados do rival em Alvalade.





"Eram 3 pontos importantes. Sabíamos da importância do jogo, até pelos números que circularam hoje sobre as vitórias do Benfica aqui. Tudo interessa ao Benfica neste momento, há muita coisa importante. Os rapazes tiveram um comportamento exemplar. Num jogo dividido, em que o Benfica se encaixou em nós. Mas fomos claramente justos vencedores, sempre a procurar a vitória. Sorriu num dos últimos lances, mas foi completamente justo", começou por dizer, à SportTV.Um golo que surgiu na fase final e que confirmou a "estrelinha" de Rúben Amorim. "É o que venho a dizer. A estrelinha procura-se no dia a dia. Acreditámos sempre no jogo, o jogo não acabou... Aproveitamos todos os minutos para marcar e vencer", declarou.E irá agora Amorim assumir-se como candidato? "Agora é ganhar ao Marítimo. Não muda nada. Fossem 9 pontos de avançou ou atraso, agora é ganhar ao Marítimo", concluiu.