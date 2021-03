Rúben Amorim: «Se alguém pagar os 30 M€? Enquanto estiver feliz no Sporting, não será por dinheiro»

Com a subida da sua cláusula de rescisão para 30 milhões de euros, Rúben Amorim ficou ao alcance de poucos clubes. Ainda assim, questionado sobre o que faria caso alguém surgisse com esse valor, o treinador do Sporting lembrou que está "feliz" no Sporting e que o dinheiro nem sempre é o mais importante.





"Teria de confirmar se são 30 milhões de euros e não confirmo nada do contrato. Os contratos são feitos de acordo com a confiança das duas partes. Enquanto estiver feliz no Sporting, não será razão de dinheiro, se me quiserem mandar embora é uma questão de me pagarem. Mas o projeto é a minha cara. O futebol, no entanto, é o momento e daqui a duas semanas podemos estar mnum ambiente diferente", referiu, na conferência de antevisão ao jogo com o Santa Clara.Questionado sobre se a renovação surgiu por receio do clube em perdê-lo ou se pela vontade em valorizar o treinador, Amorim lembrou a união de ideias no Sporting: "Temos uma ideia para o clube, que é a longo prazo, e daí o acordo. Agora para me mandarem embora têm de pagar um pouco mais (risos), é a única diferença. Não interessa os interessados em mim, nem o contrato. É motivo de confiança mas se não ganhar ao Santa Clara tudo muda. Temos muito para fazer e manter este projeto."