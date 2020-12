Rúben Amorim: «Se algum jogador com estatuto facilitar, perde o lugar para os miúdos»

Gonçalo Inácio foi titular no Belenenses SAD-Sporting (1-2), no lugar do lesionado Feddal, e Rúben Amorim salientou a necessidade de estes jovens somarem minutos em partidas complicadas, de forma a evoluírem.





"Olho para o jogo do Inácio e percebo que eles precisam destes jogos. Eles têm de crescer rapidamente, é com estes jogadores que conto e estou muito satisfeito. Partidas com FC Porto, Sporting e Sp. Braga? Não temos só esses três jogos. Estaremos preparados para todos", referiu o treinador leonino na conferência de imprensa.

"O Inácio não só está preparado como é uma opção válida. Não fizemos poupanças. Eles têm de estar preparados, pois são a base do nosso plantel. Não temos dois por posição e depois um da formação. Se algum com estatuto facilitar, eles sabem que perdem o lugar para os miúdos. Mas o Inácio jogava nos juniores, há dores de crescimento", acrescentou Amorim.



Nuno Mendes saiu na segunda parte com queixas físicas mas Amorim descansou os adeptos. "Ele está a crescer. A pancada na Seleção limitou-o. Quando começa a recuperar tem a lesão na anca. Ele precisa de treino. Está a voltar a ter andamento. Sentiu cansaço num terreno pesado mas vai apresentar-se melhor."