Rúben Amorim e o Benfica: «Se estivermos distraídos com os jogos dos rivais...»

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão do jogo com o Nacional (amanhã, 18H30) e assumiu não estar atento aos jogos dos rivais, sublinhando que o que lhe interessa é ter a sua equipa "bem acordada".





Festejou o golo do Santa Clara frente ao Benfica? Não vi o jogo, soube do resultado no fim. Temos muito trabalho no Sporting, temos as famílias, muitos jogos este mês, a formação para acompanhar, não temos muito tempo para acompanhar os rivais. Se a equipa técnica estiver distraída com os jogos dos rivais não estaremos no máximoJorge Jesus apático? É completamente indiferente, o importante é a nossa equipa estar bem acordada para amanhã fazermos um grande jogo, essa é a nossa prioridade. Só vemos verde