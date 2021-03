«Rúben Amorim? Se havia alguma irregularidade deviam ter dito na altura e bloqueado a inscrição»

Mariano Barreto diz não entender o "alarido" em torno da polémica da Associação Nacional de Treinadores (ANTF) com o Sporting, acusado de fraude na inscrição de Rúben Amorim, pela Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, após participação da ANTF.





"O Sporting fez o que devia ter feito, inscreveu o Rúben Amorim e as entidades competentes deram o aval. Se havia alguma irregularidade deviam ter dito na altura e bloqueado a inscrição. Faz-me muita confusão todo este alarido", afirmou à Rádio Renascença o treinador prestes a assumir o comando técnico no Asante Kotoko, no Gana.Assumindo o entusiasmo pela época que os leões estão a fazer, Mariano Barreto sublinhou também que "FC Porto e Benfica não têm sido os adversários temíveis que costumam ser". "Excelente trabalho desta direção e desta equipa técnica, têm todo o mérito no que está a acontecer. O clube saiu de um período de grande perturbação e, tal como já disse há uns meses, a ausência de público nos estádios está a beneficiar a equipa. (...) A vantagem que o Sporting tem para os rivais permite-lhe encarar o resto do campeonato com alguma tranquilidade, podendo ter, até, algum deslize. Não é liquido que os outros ganhem sempre e está criado um ambiente positivo para o Sporting, que tem todas as condições para alcançar o título, mesmo não jogando sempre bem".