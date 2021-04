Rúben Amorim: «Se nós temos dificuldades, o que dirão os adversários...»

Rúben Amorim respondeu de forma irónica quando questionado sobre a aparente dificuldade do Sporting em criar jogadas de perigo frente aos adversários.





"Temos dificuldade porque as outras equipas baixam muito. Se nós temos dificuldades, o que dirão os adversários... Vamos crescer, temos o Paulinho aí. Somos superiores na maioria das vezes frente aos nossos adversários. Hoje merecíamos vencer", apontou o técnico leonino, em declarações no final do empate () na receção ao Famalicão."Nem sempre os jogadores saem porque estão a fazer um mau jogo. Procurávamos outra coisa [saída de João Mário]. Mais do que um médio procurávamos outra coisa.""Em relação ao sistema, mantemos a mesma forma de jogar. Sempre disse que precisávamos de uma base e que depois partíamos por aí.""Tem a ver com a eficácia, com a técnica. Não é só imaturidade. Tivemos várias oportunidades de golos que podíamos ter feito. Na semana passada foi por dois centímetros. Um toque mal dado dentro da área perto do fim e o jogo pode mudar. O campeonato pode mudar. Agora é isto.""Não tenho medo de nada. Estamos preparados. Não vai ser fácil parar o Sporting. O empate já nos custa muito. Igualámos a melhor série do Sporting, treinadores e jogadores muito badalados não conseguiram. Nós com juniores e miúdos da formação conseguimos.""Jogamos bem com o Moreirense, merecíamos ter ganho. O futebol é mesmo assim. Vamos pensar no Farense, tenho muita confiança nos meus jogadores. Não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil para o Sporting, mas também não vai ser para os outros", terminou.