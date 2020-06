Rúben Amorim e o Benfica: «Se quisesse esperar por algum clube esperava»

Questionado sobre se estaria arrependido de não ter esperado pelo Benfica - o seu 'clube do coração' - em face da situação atual no comando das águias, Rúben Amorim desvalorizou a questão e assegurou que sente ter feito a escolha certa ao rumar ao Sporting.





"Se quisesse esperar por algum clube esperava. Sinto que fiz a escolha certa. É um grande desafio, adoro trabalhar com as pessoas do clube. Foi uma das coisas que levou a escolher este clube. Espero ganhar muitos jogos para ficar cá muitos anos", assegurou o técnico, que comentou ainda a aproximação rápida que teve ao Sp. Braga, o seu antigo clube."O que esperava era ver já alguma ideia no nosso jogo, ganhar os nossos jogos. Nem deu para pensar vamos ver se os adversários perdem. Mais focado em vencer os nossos jogos e ver a nossa ideia. Esse é o nosso maior foco. Daqui par a afrente não sei o que vai acontecer. Tenho visto os jogos e poode dar para os dois lados. Temos de conviver com isso e focar na nossa ideia. Queremos que joguem da nossa maneira e juntar isso aos resultados. Estamos a falar de um bom momento, mas com jogos muitos complicado. Acontecerá isso com todas as equipas. O que espero é melhor de semana para semana e manter os resultados, claro", disse.Por fim, Rúben Amorim abordou a escolha do técnico para a equipa B. "Tenho uma ideia, mas será apresentada a seu tempo. A única que tive, pois não escolhi, foi dizer que queremos uma ligação forte entre as duas equipas, para estarem preparados. Entrevistámos algumas pessoas e vamos preparar o futuro. Não fui eu quem escolheu, apenas dei uma opinião técnica para que a administração faça a sua escolha".