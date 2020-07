Rúben Amorim: «Se tenho ascendente sobre Conceição? Ele tem mostrado mais conteúdo»

Na véspera do FC Porto-Sporting, Rúben Amorim rejeitou ter ascendente sobre Sérgio Conceição pelo facto de, ao serviço do Sp. Braga, ter derrotado o técnico portista duas vezes esta temporada - no campeonato, em pleno Estádio do Dragão, e na final da Taça da Liga.





"O míster Conceição já foi campeão, está a 1 ponto de ser campeão novamente e tem mais experiência do que eu. Quem tem mostrado mnais conteúdo em relação a mim é o míster Conceição. Pode chegar ao título e é isso que ambiciono como treinador e para o Sporting", sublinhou o timoneiro leonino na conferência de antevisão ao clássico de amanhã, para o qual a preparação "foi igual" à dos restantes encontros: "Não há mudança, vivi isto como jogador e um grande não muda a preparação por jogar contra outro grande. Vivi isto como jogador e dá-me algum conforto."Amorim revelou que Luciano Vietto não irá ainda a jogo por motivos físicos: "não está convocado. Não está ainda no momento certo e tendo os outros jogadores respondido bem..."