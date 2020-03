Rúben Amorim: «Se tivesse encontrado o plantel muito bem isso seria um problema»

Rúben Amorim sublinhou que todos os jogadores do atual plantel do Sporting - e mesmo ele... - terão de lutar para integrar a equipa na próxima temporada.





"Sobre o plantel, encontrei-o bem. Se o encontrasse muito bem seria um problema... o lugar do Sporting é a lutar pelas provas. Encontrei o plantel aberto a novas ideias, sabendo que temos de nos conhecer e que no domingo temos um teste de exigência máxima. Sobre os jogadores, vou ter tempo para ver os do atual plantel e os emprestados. Já tivemos dois miúdos da formação que conhecíamos e que queríamos ver já. Nomes concretos da próxima época não falo. Não prometo o lugar a ninguém na nova época. Conta pouco o que aconteceu antes. Todos têm de provar que merecem estar aqui e o primeiro a ter de fazê-lo é o treinador", referiu o novo treinador leonino, na conferência de imprensa de apresentação.Amorim admitiu que vai "mudar um pouco a ideia de jogo" - "não pela anterior ser má" -, referindo, no entanto, que tal não significa que os problemas sejam imediatamente resolvidos: "Se calhar teremos outras debilidades e outras forças."