Rúben Amorim sem possibilidade de observar mais jogadores jovens

Perante os condicionalismos ditados pela presença de sete jogadores nas seleções nacionais e de não querer correr riscos com Luiz Phellype e Vietto, era perfeitamente natural que Rúben Amorim aproveitasse o teste frente ao Valladolid para observar mais alguns elementos oriundos das equipas B e de sub-23. Tal não irá acontecer, porque no jogo com o conjunto espanhol será seguido o protocolo sanitário determinado pela Liga Portugal e os mais novos, neste contexto, estão abrangidos pelo protocolo da Federação Portuguesa de Futebol, que tem padrões diferentes. O que não significa que não tenham sido todos sujeitos a testes de despiste do Covid-19, mas não estão inscritos na Liga nem irão sê-lo por causa de jogos de preparação. Pelo mesmo motivo, não participam nos treinos do plantel principal.