Rúben Amorim: «Seria bom ficar com estes miúdos durante anos mas sei que não é possível»

Com menos de duas semanas para a reabertura do mercado de transferências, Rúben Amorim não foi poupado a algumas questões relativas à possível saída e entrada de jogadores no plantel do Sporting.





Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Farense, agendado para este sábado (20h30), o treinador dos leões foi questionado sobre o interesse de alguns clubes em jovens como Pote e Nuno Mendes, não escondendo que gostaria que os dois atletas, a par dos restantes talentos da equipa, permanecessem em Alvalade "durante anos"."Isso ultrapassa-me um pouco. Não quero dar essa garantia porque depois dificulta a vida ao clube, não sabemos o momento de amanhã. Seria bom ficar com estes miúdos durante anos mas sei que não é possível, não sei quando vão sair e quem vai sair. Temos é de trabalhar para inflacionar o seu valor e para estarem preparados para jogar no Sporting", apontou o técnico, em declarações aos jornalistas.