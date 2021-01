Rúben Amorim e as ausências do FC Porto: «Só quem não os conhece é que pode esperar facilidades»

Rúben Amorim garante que os dois resultados negativos consecutivos não vão influenciar o Sporting na meia-final da Taça da Liga, esta terça-feira frente ao FC Porto.





"Foram dois resultados que não estávamos habituados, mas encontrei a equipa muito empenhada e concentrada. Não encontrei a mesma alegria, o que é um bom sinal, mas a equipa não ficou desconfiada. Continua a acreditar no processo, muito confiante e preparada para o próximo jogo, que é um jogo importante, uma meia-final da Taça da Liga", afirmou, em conferência de imprensa.O técnico recusou também a ideia de que o FC Porto seja favorito pela maior experiência."Em termos de experiência e maturidade estamos claramente abaixo do FC Porto. Agora, a juventude pode compensar noutro lado. talvez a irresponsabilidade saudável da equipa pode permitir ultrapassar certos momentos. É uma equipa confiante, apesar dos últimos resultados, que está em primeiro no campeonato e que está pronta para este jogo. Preparámos o que tínhamos a preparar, finalizámos alguns aspetos e os jogadores estão preparados para este encontro", garantiu.E terá o Sporting vantagem por ter menos jogos e menos casos de covid-19? Amorim considera que não é bem assim."Tivemos menos um jogo que o FC Porto nesta fase, final de Dezembro e Janeiro, portanto já não se coloca a questão dos jogos da Europa. Tivemos os mesmos jogos da Taça, o que não tivemos foi a Supertaça, no Natal. Aí não há grande diferença. Em relação aos casos de covid, nós também os tivemos, ainda na semana passada. É algo que os clubes estão preparados. Agora, o FC Porto vai sempre apresentar uma grande equipa, com muita experiência. Só quem não conhece aquele treinador e aquele grupo de jogadores é que pode esperar alguma facilidade só porque um ou outro jogador não joga. Sabemos da dificuldade do jogo e estamos preparados. Não vamos facilitar nada e queremos é vencer o jogo", sublinhou.Sporar e Nuno Mendes afinal podem jogar, porque foram falsos positivos à Covid-19."Sim, é frustrante, mas não perdemos com o Rio Ave... aliás, não empatámos por eles não estarem. É sempre bom tê-los. Não é só pelos jogadores que se perde, é o ambiente no balneário quando há casos, voltar a focar no jogo. Mas todas as equipas estão a viver isto", concluiu.