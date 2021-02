Rúben Amorim sobre Antero Henrique: «Falei com ele esta semana para ver se ganhamos outra vez»

Rúben Amorim desvalorizou as palavras de Rui Pinto sobre a relação do treinador do Sporting com Antero Henrique, em que o hacker afirmou que o antigo dirigente do FC Porto "está empenhado no sucesso desportivo do Sporting". Isto por, garantia o pirata informático, ser "um dos beneficiários das comissões na ida de Amorim para Alvalade."





"No que toca à minha relação familiar [n.d.r.: Antero é cunhado de Amorim], pelo sim pelo não, ainda falei com ele esta semana para ver se ganhamos outra vez para estarmos tranquilos. São coisas normais no futebol", disse o técnico leonino na conferência de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, agendado para amanhã às 20h15.Comodeu conta, a empresa de Antero Henrique não recebeu qualquer pagamento por Rúben Amorim.