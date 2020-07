Rúben Amorim sobre Joelson: «Vai ter de sofrer o que não sofreu na carreira»

Joelson Fernandes estreou-se, esta quarta-feira, pela equipa principal do Sporting, ao entrar para o lugar de Andraz Sporar já no período de descontos da partida diante do Gil Vicente. Na conferência de imprensa no final do encontro, Rúben Amorim abordou a evolução do jovem extremo leonino, as dificuldades que lhe esperam no plantel da equipa principal e ainda o que lhe perspetiva para o seu futuro.



O que tem a ensinar aos outros treinadores

"Eu ensinar às pessoas? Não tenho nada. Tenho tido bons jogadores, o que ajuda muito, tenho tido sorte, gente que acreditou em mim e eu tento retribuir da mesma forma. Sou o primeiro a retirar coisas dos outros treinadores. Não tenho nada a ensinar."

Ausência de Francisco Geraldes e o que esperar do Joelson

"No último lance do treino sentiu algo na perna. Tentamos, mas não foi possível e entrou outro jogador. Em relação ao Joelson, é um miúdo muito competitivo, apesar de ser muito jovem é muito competitivo, mas ainda é juvenil - acho que sim, que ainda é juvenil -, vamos dar tempo ao Joelson. Não sei o que esperar dele, mas sei que tenho ali um miúdo com muita qualidade, muito competitivo, que vai ter de sofrer o que não sofreu durante a sua carreira porque jogava, como era muito forte nos seus escalões, era sempre ele a decidir e aqui tem de se entrosar com a equipa, e ele tem tido alguma dificuldade nesse aspeto, mas espero um grande jogador no futuro."

Evolução de Matheus Nunes

"Pode melhorar bastante, tem melhorado ao longo do jogo. Tem de melhorar na capítulo do passe, se manter o seu empenho tem tudo para melhorar no seu futuro."

Nomes dos jogadores nas camisolas

"Antes de mais, nem dei parabéns ao clube e aos sportinguistas. São tão jovens que nem sei se viram o Ronaldo a jogar no Sporting, para ter essa noção. Eu cresci em uma altura em que o Sporting era muito forte, conquistava muitos títulos e também é importante que eles comecem a ter essa noção. É importante, é uma boa forma de marketing, uma boa forma de deixar as lendas do clubes satisfeitas", concluiu.