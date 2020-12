Rúben Amorim não abriu muito o jogo relativamente às possíveis contratações de Matheus Reis e Paulinho mas sublinhou que os alvos do Sporting estão há muito identificados e que, se chegarem, serão numa ótica de futuro. No caso do lateral, como Record referiu, a SAD tem base de entendimento com o jogador e o Rio Ave.





"Não confirmo, isso é assunto do Hugo Viana, ele é que fica com a parte difícil. Temos ideia do plantel que queríamos no início, não conseguimos um ou outro mas estamos satisfeitos com o plantel. Temos projeto para três épocas, Hugo Viana fez um excelente trabalho e vai continuar a fazer. Se vier alguém será para o projeto do Sporting e não para estes jogos. A nossa ideia é muito clara e os jogadores que queríamos continuamos a acompanhar. Se vier algum são os que contamos já para a próxima época. Não virá ninguém porque temos mais jogos. Estamos satisfeitos com este grupo e se vier alguém é para o projeto do Sporting e não para jogar amanhã para nos dar segurança", disse o treinador leonino na conferência de antevisão ao jogo de sábado com o Farense.Uma partida onde os leões procuram manter a liderança da Liga NOS, feito que não deixa Rúben Amorim de bicos de pés: "Estamos num bom momento, mérito dos jogadores. Os jogadores do Sporting estão num bom momento mas tudo pode mudar. Não acho que o Sporting seja a melhor equipa a jogar no campeonato, joga muito bem mas pode melhorar."Nesse sentido, Amorim foi questionado sobre como gere a euforia dos mais jovens: "A juventude traz descontração nos momentos de pressão. Nunca senti o grupo muito eufórico. Antes dos jogos vemos o Feddal, o Seba e o Neto a irem para os quartos descansar depois do almoço e o Matheus e o Nuno Mendes ficam a jogar ping-pong antes do jogo. Os jogadores têm um equilíbrio muito bom na forma de estar. Não estão eufóricos mas sabem da dificuldade de cada jogo. Falta muito campeonato e isto pode mudar de um momento para o outro."