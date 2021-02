Rúben Amorim sobre o 'amigo' João Pereira em 2017: «Dentro do campo é um mete-nojo»

O Sporting contratou João Pereira, um amigo de infância de Rúben Amorim. Foi o próprio treinador dos leões quem o admitiu no programa 'Maluco Beleza', quando foi entrevistado por Rui Unas, em 2017.





"Conhecem o João Pereira? O João Pereira, fora do campo, é um paz de alma. Dentro do campo é um mete-nojo! Conheço o João Pereira desde miúdo. Zangava-me com ele no campo, de que se estivéssemos lá fora se calhar andávamos à…", explicava Amorim quando inquirido sobre o encontro dos jogadores dos três grandes na Seleção."Mas depois ele sai e tem aquela coisa, aquele clique, que acaba o jogo, e se for preciso espera por ti no túnel e diz-te ‘Tão? Como é que estás?!’ Sabes? Parece que tem dupla personalidade!", acrescentou o treinador, de 36 anos, a mesma idade de João Pereira.