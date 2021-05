Rúben Amorim sobre Pote: «Custou algum dinheiro, negócio foi criticado mas acabou como melhor marcador»»

Rúben Amorim deixou elogios a Pote, autor de um hat trick na goleada (5-1) do Sporting ao Marítimo. À Sport TV, o treinador leonino disse ainda ter ficado satisfeito com a exibição da equipa.





"Sim, começámos muito bem, com o Pote a fazer dois jogos. Entrámos sérios, fizemos o 3-0, mas depois complicámos um pouco, com muita gente a querer fazer os seus movimentos… Ainda assim, reforço, foi um jogo sério, competente e conquistámos uma vitória merecida.""Estamos muito felizes por ele, viu-se que a equipa trabalhou muito para o ajudar. É alguém que nos custou algum dinheiro [6,5 milhões de euros], cujo negócio foi criticado [o Sporting adquiriu 100% do passe mas deixou 50% de futura venda junto do Famalicão], mas que acaba por ser o melhor marcador do campeonato e, depois de muito tempo, português.""Não sei. Houve vários momentos, mas o golo do Matheus [Nunes] em Braga foi muito importante. É difícil escolher.""É mesmo da alergia, mas estou muito feliz pelos meus jogadores, vamos começar a planear a próxima época que vai ser muito mais difícil."