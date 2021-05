Pote e Seferovic andaram picados e Amorim destacou o seu pupilo: «Para mim já ganhou prémio de melhor marcador»

Haris Seferovic e Pote foram as grandes figuras do dérbi deste sábado entre Benfica e Sporting, a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS, ao apontarem, cada um, dois golos. Com este registo, o avançado das águias e o médio dos leões mantêm-se igualados no topo da tabela de melhores marcadores da prova, ambos com 20 tentos apontados.





No final do encontro, Rúben Amorim comentou uma possível "rivalidade" entre os dois jogadores, que lutam pelo mesmo objetivo, afirmando que seja qual for o resultado final que tem "muito orgulho" no camisola '28'."Não sei se há rivalidade. Os dois querem muito [tornar-se no melhor marcador da Liga] mas o objetivo é ajudar primeiro a equipa. Lembrar que o Pote é médio. Tenho muito orgulho nele e para mim já ganhou o prémio [de melhor marcador], ganhe ou não. Pote e Nuno Santos são muito chatos mas gosto muito dos meus jogadores. Gostávamos que o Pote ganhasse mas não temos objetivos individuais", atirou o técnico dos leões, em declarações na conferência de imprensa.