Amorim: «Os pontos estão muito caros, as equipas estão muito motivadas contra nós»

O Sporting somou mais um triunfo e segue firme na liderança da Liga NOS. Após a partida em Tondela o técnico dos leões, Rúben Amorim, destacou a atitude da equipa em busca dos três pontos e deixou elogios ao marcador do único golo, Tiago Tomás-





"Acho que foi um jogo de sentido único. É difícil atacar contra um bloco tão baixo, não rematámos muito, mas conseguimos chegar com bola. Alguma indefinição, depois alguma desconfiança, mas é uma vitória claramente justa. Com um golo de um rapaz que farta-se de trabalhar, que ainda falha golos que não devia falhar, mas é um prémio para ele. Os pontos estão muito caros, as equipas estão muito motivadas contra nós. O Tondela defendeu bem, com muitos jogadores mas acabámos por fazer o golo", começou por referir, na flash interview, à Sport TV."Todas as equipas também precisam de pontos, na luta pela manutenção há muitas equipas e todas estão muito perto. É uma luta interessante, jogos muito difíceis todas as equipas querem ganhar ao Sporting neste momento, também faz parte. Passamos um pouco pelos pingos da chuva, quando não se pode jogar bem ganha-se mas hoje fomos uma equipa que quis ganhar o jogo", acrescentou Amorim."O Porro estava com dificuldade porque um dos alas era só para marcá-lo, e com um pé esquerdo muda completamente. Jovane é muito forte no um para um. O Yohan Tavares já estava cansado e depois viu-se. Tentámos mexer com o jogo. O Dani tem capacidade de arranjar espaços com blocos baixos. Acabaram por mexer com o jogo e foi um bom resultado para nós"."Não da titulos, o único título que temos é a Taça da Liga e temos que ganhar jogos. Podemos manter a nossa posição e a vantagem, basta ganhar os nossos jogos e não temos de pensar em mais nada. Temos de crescer, nota-se alguma juventude e dificuldade em gerir certos momentos do jogo mas faz parte".