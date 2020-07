Rúben Amorim: «Sofremos todos juntos. Vou ficar velho mais rapidamente»

Rúben Amorim admitiu que a paragem no campeonato provocada na pandemia deu-lhe algum tempo para trabalhar a equipa e salientou a evolução de um plantel muito jovem, instantes após o triunfo caseiro (2-1) sobre o Gil Vicente.





Jogadores do Sporting honram craques do passado nas camisolas: todos os nomes escolhidos



"Tivemos tempo também para nos preparar, ajudou-nos um pouco. O sentido inverso é o nosso trabalho. O grupo tem uma coisa boa, sofremos em quase todos os jogos até ao fim, mas sofremos todos juntos. Vou ficar velho mais rapidamente", brincou o treinador do Sporting após o triunfo, que deixou os leões com mais 5 pontos que o Sp. Braga e a 9 do Benfica, o segundo classificado. No entanto, Amorim recusa pensar na Liga dos Campeões."Olho para cima e tenho um clube a 9 pontos, olho para baixo tenho um clube a 5. O nosso foco é tentar melhor em termos de exibições, golos e pontos. Temos um calendário difícil não acho que o 3.º lugar esteja garantido. Isto não é falta de ambição, podia dizer: 'Sim, quero ir ao 2.º lugar pela história do Sporting', mas depois dentro de campo não mostrarmos isso. Sou realista", sublinhou.Amorim não quis fazer promessas no que toca ao título no futuro e lembrou a seca de 30 anos que o Liverpool atravessou na Premier League: "Eu sei que os adeptos querem títulos, mas agora temos um caso muito claro que é o Liverpool, que demorou anos para conquistar o que tem agora. É difícil para os jovens jogadores pensarem dois jogos à frente, vamos pensando um a um. Se nós ganharmos os nossos jogos temos os nossos objetivos cumpridos. Essa é uma regra do nosso balneário."O timoneiro verde e branco destacou ainda os primeiros minutos oficiais que os dois jovens avançados (18 e 17 anos, respetivamente) experienciaram na equipa principal, esta noite: "Isto é o trabalho deles, prepararam bem os jogadores. Hoje o Tiago Tomás e o Joelson precisam de tirar do corpo a estreia, sabendo também que temos jogadores experientes que os ajudam nesta fase. É como disse, eles dão tudo e enquanto derem tudo, terão tudo do treinador."