Rúben Amorim: «Somos capazes de vencer Benfica, FC Porto e Sp. Braga ou perder com Portimonense ou Boavista»

Instantes antes da conferência de Rúben Amorim, Carlos Carvalhal fez a antevisão ao Sporting-Sp. Braga de amanhã e sublinhou que os leões não têm tido "sobrecarga dos jogos europeus", permitindo à formação lisboeta ter mais "frescura". Confrontado com estas palavras, Amorim lembrou que se trata de um "facto"





"Isso da Europa é um facto, o Sp. Braga tem mais quatro jogos que nós, não há muito a dizer sobre isso. Ainda não vencemos nenhum dos três primeiros? O que nos interessa é vencer, não damos muita atenção a isso. Ainda não vencemos nenhum dos três primeiros mas eles também não nos venceram. Somos capazes de vencer Benfica, FC Porto e Sp. Braga ou perder com Portimonense ou Boavista. Mas estando no máximo somos capazes de vencer qualquer um", vincou o treinador leonino na conferência de antevisão, onde revelou que "Feddal está convocado" e, crê, "em condições de jogar.""Espero um jogo complicadíssimo. O Sp. Braga tem excelente plantel e bom treinador, é um clube habituado a estes jogos, com jogadores experientes. Mas estamos preparados, claramente, sabemos jogar com os momentos do jogo, aqui ou ali com alguma inexperiência, mas já nos adaptamos bem. Vale apenas três pontos e vamos defrontar uma excelente equipa mas estamos preparados.""É mesmo assim, as equipas também nos estudam e temos dias mais ou menos inspirados. Mas o empate em Famalicão foi o nosso melhor jogo, para mim. Em Guimarães não estávamos a controlar tão bem como contra o Farense mas se calhar tínhamos mais espaço. Importante é que temos ganho. Também rodámos a equipa toda contra o Mafra, com jovens que tiveram um excelente comportamento. Temos de ver jogo a jogo, há encontros em que não temos sensações boas e o jogo torna-se complicado, como o último. Este será diferente e estou sempre à espera de um grande jogo da minha equipa, pelo que eles fazem durante a semana.""Para as equipas terem grandes momentos esta época, tem a ver com individualidades mas também força coletiva. Temos jogadores em campo e no banco que podem fazer a diferença e o Braga também. Treinei-os e sei que têm uma ligação especial, habituados a jogar há muitos anos. Na nossa equipa valemos pelo todo mas quando um ou outro não está inspirado a equipa sente. Espero é ganhar e ter uma equipa mais inspirada. Penso que será um bom jogo mas se não for que o Sporting ganhe."