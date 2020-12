Rúben Amorim: «Sporar está com muita fome e neste jogo será ele e mais dez»

Muito se tem falado nas opções de ataque do Sporting, com Andraz Sporar a passar de 'afastado' para titular nas últimas semanas. Só lhe falta mesmo o golo, mas para Rúben Amorim importa é a equipa marcar, seja quem for o autor. E a mudar, será sempre por necessidade do jogo e nunca pelo facto de marcar ou não, algo que se verá já no sábado, diante do Famalicão, onde Amorim assegura que o esloveno será titular.





"Foi muito falado numa fase em que ele não jogava. Apostávamos na altura no Jovane, mas não é por ele não marcar que o vamos tirar. O Sporar está a trabalhar muito para a equipa. E temos de ver a ligação que eles - Nuno Santos, Pote e Sporar - têm; se não marca um, marca o outro. É sinal de uma boa ligação, interessa é a equipa marcar. Chateado está ele, eu muito feliz. Há que dar tempo. Quando alguém tiver de sair será porque entendemos que não está a ser a melhor ajuda e que tem de entrar outro. O Sporar está com muita fome e neste jogo será ele e mais dez", assegurou o treinador do Sporting, que antes já tinha elogiado outro jogador, o médio Palhinha."É um jogador com características diferentes, que é muito importante para a equipa. É muito forte fisicamente e tendo um meio campo tão ofensivo, com o João Mário e o Matheus, temos de ter um outro jogador com capacidade para recuperar bolas e com força física. É algo que nasceu com ele e é importante para nós", assumiu.