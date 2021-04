Rúben Amorim suspenso 15 dias

Rúben Amorim foi suspenso 15 dias na sequência do vermelho visto no Sporting-Famalicão. O treinador do Sporting fica assim de fora até 26 de abril, não podendo estar no banco frente a Farense, Belenenses SAD e Sp. Braga. O Sporting está analisar esta decisão e deverá apresentar recurso, apurou Record. Quanto a Hugo Viana, foi aberto um processo disciplinar.





Os instantes finais do Sporting-Famalicão foram quentes e disso foram reflexo as críticas dos jogadores dos leões e de Rúben Amorim à arbitragem de Rui Costa, o que motivou o cartão vermelho ao técnico.No relatório o juiz da AF Porto acusou o treinador, de 36 anos, de proferir “"palavras injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem, tendo dito: ‘Vai para o c..., vai-te f..., conseguiste o que querias".O treinador do Sporting apresentou alegações esta terça-feira, "argumentando, em síntese, que não tinham sido aquelas as expressões proferidas".Esta foi, recorde-se, a quarta expulsão do técnico nesta temporada.