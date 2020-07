Rúben Amorim: «Temos de melhorar nas coisas básicas: o passe, a receção...»

Desapontado com o empate com o V. Setúbal, Rúben Amorim assumiu que diante dos sadinos o que falhou no Sporting foram coisas básicas, como o passe e a receção. Ainda assim, o técnico leonino apontou o dedo à forma como a turma de Lito Vidigal se apresentou em campo, nomeadamente pelas perdas de tempo constantes.





"O jogo teve muitas paragens, mas ao mesmo tempo tentámos fazer o nosso jogo. Temos de melhorar nas coisas básicas: o passe, a receção, o timing... Houve movimentações, mas não fomos competentes nessa fase. Temos muito para melhorar. Às vezes o mais difícil é o básico. A culpa é do treinador. Temos de melhorar muito, porque tem a ver com o passe e a decisão e isso custa pontos contra equipas que surgem aqui para defender, com um guarda-redes a cair aos 20 minutos. Mas isso é problema no Setúbal. No que se joga temos de melhorar muito", começou por considerar."O estado de espírito não sei, porque deixo-os estar no balneário no final. Vou ver amanhã no treino. Vamos trabalhar bem para o jogo. Foi o segundo jogo sem ganhar, a minha primeira, que chegou ao fim de 19 jogos. Não há problema nenhum. Queríamos vencer, fiizemos tudo para ganhar, mas eles defenderam com onze, pararam o jogo mil vezes. Há jogos assim. Foi o que aconteceu""Arriscado era passar este tempo que estou a preparar a próxima época. Sei que tenho objetivos, mas estes são os jogadores que tenho. O passe e receção um jogador de 18 anos tem de saber fazê-lo. Muito mais do Sporting. Eles trabalham durante a semana e quem dá melhores sinais, joga. Eu não arrisco por arriscar. Arrisco naqueles que acho melhor. E o que é melhor para o clube. Não estou a fazer o melhor para mim, porque se o fizesse estava sempre em modo sobrevivência. Se calhar já tinha o terceiro lugar, mas e depois o passo seguinte? Não estou aqui para me defender, não tenho problema nenhum. Sempre que o clube precisa, o que mais é importante. E sigo a máxima de que quem estiver melhor vai jogar, independentemente de nomes ou idades.""O Tiago Tomás entrou bem, foi rápido, teve logo uma situação no primeiro momento. Depois tivemos muita gente perto dele e ele aproveitou o espaço. Fiquei contente com o que vi, é inteligente e vai ter tempo para crescer"