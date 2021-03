Rúben Amorim: «Temos de vencer o Santa Clara porque na semana passada perdemos pontos»

Rúben Amorim rejeita a hipótese de a equipa do Sporting perder o foco depois do empate no Dragão. O técnico dos leões sublinha que é preciso ganhar jogos para manter a vantagem sobre a concorrência.





"Mantivemos mos a vantagem para o FC Porto mas não fizemos uma grande exibição. Defendemos muito bem, mas faltou muita coisa e esse é o nosso foco. Sabemos que podemos perder pontos em todos os campos, estamos 4.ª jornada da 2.ª volta e é importante as pessoas perceberem, sobretudo os sportinguistas, que se começarem a fazer contagem decrescente a ansiedade vai crescer. Pensamos jogo a jogo, falta muito e temos de vencer o Santa Clara porque na semana passada perdemos pontos para o segundo. Os jogadores trabalharam bem e estamos prontos para este jogo", afirmou o treinador, na antevisão ao jogo com o Santa Clara.Sobre o adversário, Amorim reconhece que os açorianos vão jogar em Alvalade "no melhor momento da época". "Vamos encontrar uma equipa muito moralizada. Tem um jogador, o Morita, que a equipa precisava e melhorou-a na fase de construção. É uma equipa sem responsabilidade, a querer vencer o Sporting, jogar em Alvalade é sempre um extra e temos de se muito competitivos. Temos muito que melhorar, vimos isso no último jogo e queremos ganhar", analisou.