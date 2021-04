Rúben Amorim: «Agora têm de lutar no Sporting para voltarem à Seleção»

Rúben Amorim considerou que o Sporting está preparado para os 10 jogos da Liga que faltam disputar. Cumpridos os jogos das seleções, o treinador manifestou o agrado pelo que os jogadores fizeram mas lembrou que o foco agora é outro.





"Foram duas semanas boas para seguirmos a linha do que temos feito, ver miúdos e aumentar valor de quem está. Apesar do excelente rendimento, é importante voltarem e perceber a dinâmica do Sporting. É relembrar os jogadores disso e das nossas dinâmicas enquanto equipa. Estão todos disponíveis mas foram duas semanas boas. Agora têm de lutar no Sporting para voltarem à Seleção. Agora o foco é o Moreirense, uma equipa muito boa. É difícil ganhar na casa do Moreirense. Passa por ganharmos e melhoraramos, temos muita coisa para melhorar. No último jogo já mostrámos coisas diferentes", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, marcado para segunda-feira às 21 horas.