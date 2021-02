Rúben Amorim: «Temos sempre uma grande responsabilidade. Somos o Sporting»

Na antevisão ao duelo com o Portimonense, Rúben Amorim deixou o aviso de que os algarvios estão naquele que será o seu melhor momento da época e advertiu para os perigos que virão deste duelo. Por outro lado, o técnico leonino abordou ainda a liderança e deixou elogios aos seus pupilos.





"É uma equipa que vive um bom momento, mas o Paços também vivia. O Portimonense estará certamente no melhor momento da época, tem bons valores, que podem jogar em diferentes posições, especialmente na frente. Aí penso que vai jogar o Beto, para jogar na velocidade e ganhar as costas da defesa. Uma equipa forte nas bolas paradas. É das equipas que acerta mais vezes nos lances de bola parada, nomeadamente nos cantos. São muito fortes nisso. Será um jogo muito difícil, mas estamos preparados, treinámos bem e preparámos bem. Muito intensos como sempre, precavidos para a velocidade deles. Fomos ver os jogos com os ditos grandes e os resultados podiam ter sido diferentes. O Portimonense pode roubar-nos pontos. Temos de fazer um grande jogo, vamos fazer grande jogo e vamos tentar vencer", começou por assegurar.Mas qual das equipas tem maior responsabilidade? Benfica e FC Porto ou o líder Sporting? "É indiferente, temos sempre uma grande responsabilidade. Somos o Sporting. Tínhamos a mesma responsabilidade na época passada e estávamos em quarto, mesmo numa posição diferente. A responsabilidade é sempre a mesma, foi isso que nos trouxe a esta situação, com vários jogos sem perder. Temos de manter esse foco e estar precavidos para tudo. Fomos muito rigorosos com o Paços, tinhamos de ser. Sabemos como devemos entrar, vamos entrar fortes e esperar a inspiração dos nossos jogadores. Estão bem, tiveram uma boa semana, foi difícil escolher o onze, pois vivem um bom momento, estão empenhados e isso é bom sinal", elogiou.