Rúben Amorim: «Temos um campeonato cheio de artistas...»

Rúben Amorim escusou-se a comentar diretamente o lance de possível penálti sobre Jovane e a sua expulsão após o apito final no encontro com o Famalicão.





"Não vou falar sobre arbitragem. Vou falar sobre o jogo. Temos um campeonato cheio de artistas, não vou falar sobre arbitragens. Foi o fiscal de linha que me expulsou. O árbitro nem sabia porque me estava a expulsar. Agora é pensar no Farense", disse, em conferência de imprensa.Questionado mais à frente, em plena conferência de imprensa, sobre a expressão utilizada [artistas, entenda-se], o treinador dos leões clarificou que se dirigia apenas aos jogadores do campeonato."Os artistas são os jogadores. Nós olhamos jogo a jogo e muito para aquilo que fizemos. O que nós temos de fazer é olhar para aquilo que podemos controlar, que é o treino. No fim fazem-se as contas como sempre. Estamos a pagar um pouco do sucesso que ninguém pensava que fôssemos ter. Mas sabemos para onde queremos ir e nós agora queremos ir ganhar ao Farense."