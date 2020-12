Rúben Amorim: «Tenho de melhorar o meu comportamento»

O Sporting recebe, este sábado (20h30), o Farense, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, um encontro que colocará frente a frente dois emblemas históricos e que já não se defrontavam há 18 anos no principal escalão.





"Jogo histórico e era sempre difícil no Estádio do Farense. O Tiago estava na baliza por isso já foi mesmo há muito tempo. É um começar novo do Farense. Mas o importante é vencer o jogo. O Farense tem uma equipa muito boa coletiva e individualmente. Tem bons sinais mas queremos manter o nosso caminho. Os jogadores do plantel atuaram todos esta semana e isso é bom", começou por dizer Rúben Amorim, na antevisão à partida.O treinador do Sporting cumpre este fim-de-semana, diante dos algarvios, o último de três jogos (15 dias) de suspensão após os incidentes no encontro em Famalicão. Questionado sobre um possível critério mais "apertado" à sua pessoa, Rúben Amorim preferiu não comentar, afirmando apenas que estará focado em "melhorar" o seu comportamento no futuro."É o que é, tenho de melhorar também, talvez seja inexperiência. Sobre a dualidade de critérios não comento. Posso é melhorar o meu comportamento e vou tentar fazer isso daqui para a frente.""Não tenho opinião sobre o assunto, o meu trabalho é conhecer os adversários. Comento o lance e depois fecho. O nosso trabalho é planear.""O [Nuno] Mendes está melhor, hoje treinou sob vigilância e amanhã vamos decidir mas está nos convocados. O Jovane está a fazer a recuperação e estamos a ter todos os cuidados com ele. É importante para nós mas não vamos dar passos em falso", concluiu.