Rúben Amorim tira 4.º nível de treinador em Pina Manique: «Foi aqui que tudo começou...»

Rúben Amorim tem estado a frequentar o 4.º Nível do Curso de Treinadores no Estádio Pina Manique, local onde iniciou a sua carreira profissional como técnico em 2018/19. Esta segunda-feira, o ex-internacional português recordou a sua passagem pelo Casa Pia junto de Hélder Tavares, Vogal da Direção do Casa Pia.





"Foi aqui que fui bem recebido, foi aqui que tudo começou…", pode ler-se na mais recente publicação do clube na sua página oficial do Instagram.